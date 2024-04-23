На данный момент зафиксировано повреждение почти 60 квартир в 22 домах.

Мэрия Одессы обнародовала видео с последствиями дронового удара по жилому сектору ночью 23 апреля.

По информации мэра Геннадия Труханова, на данный момент зафиксировано повреждение 58 квартир в 22 домах.

"Четыре человека находятся в больницах, из них - два ребенка, 2011 и 2014 годов рождения. Также среди пострадавших - двое младенцев", - рассказал городской голова.

На месте работают коммунальщики, жителям поврежденного дома помогают забрать необходимые вещи из своих квартир. Предложены места для временного размещения.

Мэр также обнародовал видео, на котором зафиксированы ужасные последствия попадания беспилотника-убийцы. Дома людей превратились в руины, повреждены вещи, разбиты детские коляски. Часть пострадавших вообще остались без вещей, имущества, потому что выбегали ночью, в чем были. Например, в квартире семьи с младенцем уцелели только холодильник и стиральная машина, другой мужчина выбежал на улицу просто с телефоном в руках и, видимо, это и спасло его жизнь.

По данным врачей, двое пострадавших, 1990 и 1953 годов рождения, получили переломы лопатки, рук и черепно-мозговые травмы. Сейчас медики стабилизируют их состояние, чтобы провести соответствующие хирургические операции. Состояние этих людей оценивается как средней тяжести.

Как сообщил журналистам представитель Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук, Одесса фактически находится на первом рубеже вражеских атак, которые захватчики осуществляют со стороны Черного моря.

"Одесса, юг являются своеобразными форпостами, которые встречают врага с моря", - сказал он.

По словам Плетенчука, подразделения ВСУ постоянно проводят соответствующую работу, чтобы не допустить попаданий ракет и дронов российских захватчиков, но, к сожалению, случилось попадание в жилой сектор. Всего ночью в Одесской области было сбито семь вражеских "шахедов", из которых четыре - бойцами ВМС ВСУ.

По данным Одесской областной прокуратуры, в результате атаки получили ранения девять местных жителей, в частности, четверо детей. Это мальчик и девочка 5 и 9 месяцев, двое мальчиков 9 и 12 лет. Дети и трое взрослых с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

"Поврежден двухэтажный жилой дом, торговые объекты и автомобили. Выбиты стекла в жилых домах и зданиях, прилегающих к местам падения обломков", - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Российская армия атаковала Одессу дронами: что известно

В ночь на 23 апреля российские террористические войска направили несколько волн ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам. Под прицелом врага была промышленная и припортовая инфраструктура региона. Удалось сбить 11 барражирующих снарядов: 7 - в Одесской области, 4 - в Николаевской.

В результате вражеской атаки в жилом секторе Одессы повреждены дома горожан, произошло возгорание. Предварительно речь шла о разрушении 14 квартир и 7 пострадавших, впоследствии стало известно, что спасены 34 человека, пострадали 9 человек, из них четверо - дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года.

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