Повреждены четыре частных дома и газопровод, один жилой дом уничтожен полностью.

Оккупанты нанесли по Одессе и области очередной удар, запустив три ракеты, которые удалось сбить, но обломки упали на жилой сектор, что привело к разрушениям, ранен ребенок.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины. "С самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, враг нанес удары ракетами, вероятно Х-59. Силами противовоздушной обороны уничтожены три ракеты", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитых ракет возник пожар, который, по данным военных, спасатели уже ликвидировали. Повреждены четыре частных дома и газопровод. Один частный жилой дом разрушен до основания. Ранены 5 гражданских лиц, среди них - ребенок, которого госпитализировали. Три человека от госпитализации отказались.

Как уточнил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, разрушения и пожар произошли в частном секторе Одессы. "Разрушены жилые дома, в одном из которых находились женщина с 3-летним ребенком. Их удалось спасти", - подчеркнул чиновник.

По его данным, ребенок доставлен в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

В региональном главке ГСЧС рассказали, что разрушен одноэтажный дом и повреждены рядом расположенные.

"Опять гражданская инфраструктура, снова жилые дома стали целью врага. В результате очередного ракетного удара по Одессе разрушен одноэтажный дом и повреждены рядом расположенные. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня", - рассказали в управлении ГСЧС.

Уточняется, что трое взрослых от госпитализации отказались, а ребенка и женщину госпитализировали.

Удары оккупантов по Одесской области

На рассвете 20 апреля российские оккупанты направили управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесской области. Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря. Уже утром враг нанес террористический удар баллистикой с временно оккупированного Крыма по Одессе, поражен объект инфраструктуры.

19 апреля армия РФ атаковала регион баллистическими ракетами. Произошло повреждение припортовой инфраструктуры. Пострадал мужчина - с осколочным ранением он госпитализирован. Ракетный удар разрушил емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки. Атакованы два терминала в порту "Южный", которые специализируются на перевалке агропродукции.

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