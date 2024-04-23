В результате атаки пострадали семь человек, были спасены 34 человека.

Российские оккупационные войска в ночь на 23 апреля атаковали жилой сектор Одессы дронами.

"В результате вражеской атаки в жилом секторе Одессы повреждены дома горожан, произошло возгорание. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий. Предварительно известно о 7 пострадавших", - сообщают Силы обороны Юга.

Как добавил мэр Геннадий Труханов, пострадало по меньшей мере 14 квартир. На месте работали ГСЧС, Муниципальная стража и другие экстренные службы.

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"Уже известно о 7 пострадавших. Предварительно без погибших. Пересыпская районная администрация разворачивает на месте оперативный штаб для расселения и оказания помощи пострадавшим одесситам. По уточненным данным спасены 34 человека, из них 3 детей", - говорится в сообщении.

Война в Украине - атаки на Одессу

На рассвете 20 апреля российские оккупанты направили управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесской области. Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря. Уже утром враг нанес террористический удар баллистикой с временно оккупированного Крыма по Одессе, поражен объект инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, оккупанты также нанесли по Одессе и области очередной удар, запустив три ракеты, которые удалось сбить, но обломки упали на жилой сектор, что привело к разрушениям, ранен ребенок.

С самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, враг нанес удары ракетами, вероятно Х-59. Силами противовоздушной обороны уничтожено три ракеты.

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