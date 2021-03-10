Хозяин дома вызвал представителей охранной фирмы. Между ними и активистами произошло столкновение.

В пригороде Одессы активисты расписали красной краской жилой дом мужчины, убившего соседского кота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Отмечается, что сегодня активисты приехали на улицу Салютную села Лиманка Овидиопольского района (микрорайон известен как Царское село), где проживают мужчина, убивший животное.

На стенах дома очень большими буквами красной краской они написали: «Тварь», «Здесь живет живодер» и пр.

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Хозяева дома вызвали представителей охранного агентства «Карабинер», которые, прибыв на место, пытались помешать активистам. В результате между ними произошла драка.

Соседка подозреваемого, хозяйка кота Мария Смирнова, подтвердила УНИАН, что сегодня группа неизвестных ей молодых мужчин приехала в село, где между ними и вызванной охраной произошел упомянутый инцидент.

Она также рассказала, что сосед убил кота по прозвищу Твиксик 8 марта, свидетелем этого стал ее отец.

«Папа возвращался домой с нашей собакой, которую ходил выгуливать. Подойдя к участку соседа, он увидел, как тот держит кота за шею двумя руками, а потом пять раз ударил молотком по голове… Отец начал кричать, мол, зачем ты его убиваешь? На что он сказал: «Хватит тут мне гадить.. Я на своем участке...», - рассказала Смирнова.

Она утверждает, что кот, которому еще не исполнился год, уже стерилизован. Кроме того, видно было, что животное – домашнее, так как оно все время было в ошейнике.

По словам женщины, члены ее семьи просили соседей, чтобы они отдали мертвое животное, но те отказались, а через некоторое время, узнав, что его хозяева вызвали полицию, начали отрицать случившееся.

«Но перед этим сосед сам показывал моему отцу нашего убитого котика, вытащив за заднюю лапу из полиэтиленового пакета. В этот пакет раньше засунул тело…», - рассказала хозяйка животного.

В настоящее время, как отметила Смирнова, они и полиция располагают видео, которое подтверждает, что именно этот человек убил кота.

Это видео она обнародовала в социальных сетях.

Что случилось

9 марта стало известно, что в пригороде Одессы 60-летний мужчина жестоко убил соседского кота в присутствии владельца животного, а потом засунул его в кулек.

Открыто производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая