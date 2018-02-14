В Мариуполе автомобиль столкнулся с маршруткой - один человек погиб, есть пострадавшие (видео)
11:03, 14 февраля 2018Происшествия
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Обстоятельства трагедии и состояние потерпевших уточняются, на месте работает полиция.
В Мариуполе произошло масштабное ДТП / prm
Полиция устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия в Мариуполе, в результате которой один человек погиб и 8 пострадали.
Читайте такжеУжасное ДТП на Кировоградщине: в результате столкновения с грузовиком погибли трое людей (фото)Об этом говорится в сообщении на сайте управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.
Около 8.30 в Мариуполе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля "Чери" и маршрутного такси. "В легковушке погиб пассажир, еще два человека травмированы. Также телесные повреждения получили 6 человек в маршрутке", - сообщили в полиции.
Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших устанавливаются. На месте работает полиция.
21 января сообщалось о ДТП с военными в Мариуполе: один погиб, второй в тяжелом состоянии был госпитализирован.
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