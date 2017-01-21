ДТП с военными в Мариуполе: один погиб, второй в тяжелом состоянии госпитализирован (фото)

Об этом вечером 21 января сообщили в пресс-центре штаба АТО.

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"В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи г. Мариуполь в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением. Расследование причин и обстоятельств ДТП продолжается.

В результате столкновения авто порвало на части, пишет местное издание mariupol.tv.