ДТП с военными в Мариуполе: один погиб, второй в тяжелом состоянии госпитализирован (фото)
20:31, 21 января 2017Происшествия
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В Мариуполе в результате ДТП с участием двух военнослужащих Вооруженных сил Украины один из бойцов погиб на месте, второй в тяжелом состоянии находится в больнице.
Водитель автомобиля не справился с управлением / mariupol.tv
Об этом вечером 21 января сообщили в пресс-центре штаба АТО.
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"В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи г. Мариуполь в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением. Расследование причин и обстоятельств ДТП продолжается.
Фото: Мариуполь.TV
В результате столкновения авто порвало на части, пишет местное издание mariupol.tv.
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