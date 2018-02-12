Стрельба в Одессе: полицейские заблокировали авто с преступником (фото, видео)
Сегодня днем в Одессе на перекрестке Жуковского и Александровского проспекта произошла стрельба.
Как сообщает 048.ua, правоохранители задержали молодого человека на Мерседес Е-класса болгарской регистрации.
Движение автомобиля перекрыл микроавтобус КОРД, стрельбу полицейские открыли по колесам и в лобовое стекло в сторону водителя.
Отмечается, что из машины изъяли черные пакеты.Силовики официально не комментируют происшествие.
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"Общаются следователи. Он накрыт курткой, прячется", - передают журналисты.
Предварительно, задержанный был в розыске. Во время задержания стреляли по колесам и заблокировали. Задерживал спецотряда полиции КОРД.
Ранее в Киеве на Позняках произошла драка со стрельбой.