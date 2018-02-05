В Киеве на Позняках произошла драка со стрельбой (видео)
В Киеве на Княжем Затоне из-за замечания произошла драка, которая переросла в перестрелку.
Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.
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"Автомобиль BMW выезжает со двора. В авто двое. Неизвестному мужчине не понравилось как они ехали и он ударил ногой по машине. Ребята, которые были в авто, сделали замечание. Потом словесная перепалка, потом драка, а через секунд 20-30 прозвучали звуки выстрелов (с обеих сторон). Затем, ударившись об авто, раненный мужчина скрылся в одном из подъездов", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте множество экипажей патрульной полиции, бойцы спецподразделения ППОП, полиция охраны и медики. На место направилась следственно-оперативная группа.
Напомним, 29 января в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, еще одного ранили.