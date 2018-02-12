Пулемет, гранаты и три гранатомета: на Днепропетровщине правоохранители обнаружили арсенал оружия (видео)

Также во время обысков было изъято 100 граммов наркотического вещества «марихуана».

В г. Новомосковск Днепропетровской области 9 февраля в гаражном боксе местного жителя правоохранители обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, правоохранители изъяли ручной пулемет Калашникова, три реактивных противотанковых гранатомета, 16 гранат Ф-1 и РГД-5, 8 запалов.

Кроме того, полицейские изъяли 5 пистолетов различного типа и более 3 тыс. различных патронов. Также во время обысков было изъято 100 г наркотического вещества «марихуана».

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Оружие и боеприпасы направили на экспертизу. Полицейские проверяют информацию о причастности 35-летнего подозреваемого к совершению преступлений с использованием изъятого оружия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Следственные действия продолжаются.