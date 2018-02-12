В Белой Церкви пьяная 18-летняя девушка наехала на пешеходов, погибла женщина (фото)

Девушка управляла чужим автомобилем, не имела водительского удостоверения и, по предварительным данным, была пьяна.

В Белой Церкви Киевской области 18-летняя девушка без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля совершила наезд на пешеходов, погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.

Авария произошла вчера около 6 часов утра. «Управляя автомобилем марки Peugeot 206, девушка выехала на полосу, которая разделяет встречные потоки машин, и совершила наезд на пешеходов. 42-летняя женщина скончалась на месте. Пострадавшего 22-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в местную больницу», - сообщили в полиции.

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По предварительным данным, водитель была в состоянии алкогольного опьянения, точное количество алкоголя в крови станет известно по результатам экспертизы.

18-летняя девушка-водитель задержана в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Оказалось, что она управляла чужим автомобилем и даже не имеет водительского удостоверения. Действия человека, который передал ей руль, будут квалифицированы по действующему законодательству.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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