В Киеве служебный пес задержал преступников, которые ограбили таксиста (фото)

Накануне в столице двое злоумышленников ограбили таксиста и скрылись со всеми его деньгами, однако задержать их помог служебный пес, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, пострадавший водитель обратился к правоохранителям и рассказал, что во время работы подобрал двух парней. Он подбросил их по указанному адресу, а когда высадил - увидел, что те украли его выручку.

Правоохранители прибыли на место преступления вместе с кинологами. Служебная овчарка взяла след и меньше чем за полчаса привела оперативников в квартиру злоумышленников.

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Полицейские задержали двух безработных мужчин - 32-летнего местного жителя 44-летнего гражданина другого государства, которые признались в содеянном.

За преступление мужчинам грозит до трех лет лишения свободы.