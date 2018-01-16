В Киеве двое пьяных парней избили прохожего: отобрали телефон и деньги (фото)

Киевская полиция задержала двух молодых людей за разбойное нападение на прохожего. Событие произошло в центре столицы.

После избиения мужчины злоумышленники отобрали у него телефон и деньги и скрылись. Нападавших задержали в соседнем квартале, после чего доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУНП в Киеве.

Читайте такжеВ Житомире начато расследование жестокого избиения студентки

По словам потерпевшего, он шел по улице, когда к нему подошли двое незнакомцев навеселе. Далее несколько раз они ударили мужчину по голове, от чего он упал и потерял сознание. Очнувшись, потерпевший обнаружил отсутствие телефона и денег и сразу обратился в полицию.

"Пострадавшего с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу, а по предоставленным ориентировке правоохранители вскоре задержали двух парней 16-ти и 17-ти лет", - рассказали в полиции.

В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины их задержали. При поверхностном осмотре у одного из правонарушителей обнаружили и изъяли гаджет, которой опознал потерпевший.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.