В центре Киева ликвидировали масштабный пожар в историческом здании (фото, видео)

Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в отселенном историческом пятиэтажном здании в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого.

Как сообщает пресс-служба ведомства, пожар был ликвидирован в 23:38.

По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в 19:42. По прибытию на место происшествия было установлено, что горят 5-6 этажи, а также крыша здания. Площадь пожара составила около 800 кв.м.

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"К тушению пожара были привлечены 22 единицы основной и специальной техники, а также 84 человека личного состава Киевского гарнизона. По предварительным данным, информации о травмированных и погибших нет. Причина возникновения пожара сейчас выясняется специалистами", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, чтовозможными причинами пожара на 5-6 этажах является умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем лиц без постоянного места жительства.