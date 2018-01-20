Пожар в центре Киева: спасатели назвали возможные причины (фото)

Спасатели назвали вероятные причины масштабного пожара в центре Киева по улице Богдана Хмельницкого.

Как сообщает ТСН, возможными причинами пожара на 5-6 этажах является умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем лиц без постоянного места жительства.

В ГосЧС отмечают, что по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Горит 5 этаж и крыша здания. Площадь пожара составляет около 800 кв.м.

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"На тушение привлечено 22 единицы техники и 84 человека личного состава. В 22:03 пожар локализован" - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине в результате пожара погибли трое детей.