Пожар в центре Киева: спасатели назвали возможные причины (фото)
23:05, 20 января 2018
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Огнем охвачены по меньшей мере два этажа, возможными причинами пожара являются умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем.
Спасатели назвали вероятные причины масштабного пожара в центре Киева по улице Богдана Хмельницкого.
Как сообщает ТСН, возможными причинами пожара на 5-6 этажах является умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем лиц без постоянного места жительства.
В ГосЧС отмечают, что по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Горит 5 этаж и крыша здания. Площадь пожара составляет около 800 кв.м.
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"На тушение привлечено 22 единицы техники и 84 человека личного состава. В 22:03 пожар локализован" - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Херсонщине в результате пожара погибли трое детей.
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