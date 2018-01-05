Удары по голове и ногам: адвокат рассказал об избиении крымского политзаключенного в СИЗО

Одного из фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» Вадима Сирука избили в Краснодарском следственном изоляторе сотрудники ОМОН.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

«Пришла очередная информация из Краснодарского СИЗО. По информации - Вадиму Сируку сотрудники ОМОНа наносили удары по голове и ногам. Я предполагаю, что это также месть за первую информацию от Вадима о зверском поведении администрации Краснодарского СИЗО, которая получила огласку и даже СИЗО посетили члены ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) буквально неделю назад. И вот очередные попытки сломить политзаключенных Вадима Сирука и других! Прошу коллег не оставаться в стороне», - написал адвокат.

Как известно, после российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими». Этот запрет Москва распространяет и на территорию аннексированного ею Крыма.