Кровавое убийство на Подоле: полиция задержала двух подозреваемых

Киевская полиция задержала двух человек, которых подозревают в убийстве мужчины на Подоле.

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.

«Вчера около полуночи полиция получила сообщение - на улице Константиновской обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти», - говорится в сообщении.

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Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также пересмотрели камеры видеонаблюдения. На следующие сутки после совершения преступления полиция установила лиц, причастных к убийству - 35-летнюю уроженку Запорожской области и 31-летнего ранее судимого жителя Донецкой области.

По предварительным данным, выяснили правоохранители, во время застолья задержанные поспорили с потерпевшим. В результате 48-летний уроженец Херсонской области получил колото-резаное ранение. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вытащили тело мужчины из квартиры на улицу, где его заметили соседи, которые и вызвали полицию.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на Подоле произошло кровавое убийство. Женщина обратилась в полицию и сообщила, что весь ее подъезд в крови, а след тянется от одной из квартир на улицу.