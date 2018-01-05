Украинская модель попала в ДТП в Лос-Анджелесе: стали известны подробности жуткой аварии (фото)

В Лос-Анджелес модель Елизавета Кузьменко, стилист Инга Шевченко и фотограф Наталья Кордан поехали отдыхать, а заодно надеялись найти работу. И там попали в жуткое ДТП.

Вместе с ними в машине был продюсер Юджин Єфуни - американец российского происхождения. По данным полиции, виновником ДТП стал водитель "Мерседеса", который на бешеной скорости несся навстречу, передает ТСН.

Он не справился с управлением, и автомобиль лоб в лоб врезался в такси. От удара оно перевернулось. Пьяный водитель "Мерседеса" пытался убежать, его задержали свидетели аварии.

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Всех пассажиров такси госпитализировали в бессознательном состоянии. Родственники и друзья украинок говорят: то, что с ними случилось неладное, - поняли сразу. Обычно активные в соцсетях, они одновременно все трое, перестали постить фотографии и отвечать на сообщения. Чтобы выяснить судьбу Инги, Лизы и Натальи, пришлось на ноги поднять едва ли не всю диаспору. Писали всем, кто мог бы хоть что-то рассказать.

"Я вспомнила о друге, они, вероятно, тоже могли встречать Новый год вместе. Зашла на его страницу. Параллельно мой парень начал смотреть события за новогоднюю ночь", - вспоминает подруга Инны.

Так и вышли на след девушек. Выяснилось, что их разместили в разных больницах. Но всех троих в реанимации с черепно-мозговыми травмами, поврежденными внутренними органами и переломами.

Сейчас все трое находятся в тяжелом состоянии, но не в критическом. Самое тяжелое состояние, говорят врачи, у американца. Юджин до сих пор в коме, дышит через аппарат. Родители девушек собираются в США, но пока у них нет виз, а у мамы Лизы Кузьменко нет даже загранпаспорта. Чиновники обещают выдать ей документ лишь через неделю.

Американцы обещают не медлить и открыть родителям девушек визы максимум за два дня. Деньги на билеты и лечение дочерей они собирают по знакомым и в соцсетях.

Как сообщал УНИАН, такси с украинской моделью в Лос-Анджелесе столкнулось с внедорожником, из-за аварии были госпитализированы шесть человек.