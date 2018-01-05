Украинская модель попала в аварию в Лос-Анджелесе‍: девушка в коме, ее состояние критическое

Украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга фотограф Наталья Кордано были госпитализированы с тяжелыми травмами после аварии в Лос-Анджелесе. Об этом в Facebook сообщил Кирилл Дубровин.

По его словам, состояние Кузьменко критическое – у нее зафиксировали черепно-мозговые травмы, переломы костей лица и повреждение внутренних органов.

"Новый год начался с неприятной новости. Мои подруги попали в жуткую аварию. Одна из них Bambi Liz Kuzmenko. Она очень сильно пострадала, состояние сейчас критическое. Черепномозговые травмы, переломы костей лица, печень повреждена, и многое другое", - сказано в сообщении.

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В комментарии к посту Дубровин добавил, что модель пребывает в коме. Также известно, что фотограф приходила в сознание.

Как сообщает Ktla.com, вследствие столкновения внедорожника Mercedes и такси Uber Toyota Prius, в котором ехали Кузьменко и Кордано, пострадали шесть человек.

Ранее в Польше перевернулся автобус, 28 человек пострадали.