В Киеве на Крещатике ограбили магазин: вынесли 40 шуб (фото)

В центре Киеве около 07:20 неизвестные ограбили магазин верхней одежды Rapsodi. Стеклянные двери разбили ломом, передает "Информатор".

"Сигнализация в магазине на Крещатике,29 сработала в 07:20. Через 4 минуты на месте уже были сотрудники полиции охраны. Но преступники успели скрыться. Злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали самые дорогие шубы. По предварительным подсчетам — 40 штук. Стоимость каждой от 40 до 60 тысяч гривень. Кассу не тронули", - сказано в сообщении.

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На месте преступления валялись два лома. Над входом есть камеры видеонаблюдения. Все обстоятельства дела будут выяснять следователи.

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