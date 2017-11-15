В Киеве неизвестные в масках вырвали из рук у мужчины сумку с тремя миллионами гривень (видео)

В столице возле автомобильного салона Winner неизвестный выхватил у мужчины сумку с тремя миллионами гривен. Об этом "112 Украина" сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик.

Грабители напали на мужчину и отобрали у него сумку, в которой предварительно было около 100 тысяч долларов (примерно 2 млн 700 тыс. грн). Нападение произошло на проспекте Степана Бандеры (бывший Московский проспект), рядом с автосалоном.

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На кадрах видно, как рядом с прохожими (мужчиной и женщиной) остановился легковой автомобиль. Из автомобиля выскочили три человека в масках. Мужчина-пешеход тут же бросился бежать, держа перед собой сумку, за ним погнались двое преступников.

Они сбили жертву преступления с ног и забрали сумку с собой. Третий злоумышленник напал на женщину - рванул ее сумку. Однако женщина сопротивлялась, и тогда он сбил ее с ног и побежал к подельникам в автомобиль.

Как сообщал УНИАН, в Ривне злоумышленники проломили стекло в автомобиле и украли сумку с почти миллионом гривень.