Второго фигуранта кровавого ДТП в Харькове оставили в СИЗО

Апелляционный суд Харьковской области оставил без удовлетворения жалобу защиты второго участника ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове Геннадия Дронова. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Апелляционный суд заслушал все стороны производства и принял решение оставить жалобу адвоката Дронова без удовлетворения.

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Таким образом, Дронов останется под стражей до 10 февраля без права внесения залога.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» под управлением 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один пострадавший скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил двум подозреваемым в совершении ДТП меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2018 года.