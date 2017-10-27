Шестую жертву кровавого ДТП в Харькове похоронили в свадебном платье (видео)

Харьковчане простились с 24-летней Дианой Берченко, которая погибла в результате ДТП в центре города 18 октября.

Берченко умерла накануне утром после недельной комы. Хоронили ее в белом свадебном платье, ведь скоро, говорят друзья погибшей, девушка собиралась замуж.

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Она попала под колеса Lexus вместе с сестрой Оксаной и ее мужем Александром Евтеевым. Он погиб на месте, обе сестры в тяжелом состоянии попали в реанимацию.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. Тогда сообщалось, что в результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

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