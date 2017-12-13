Второму фигуранту дела о кровавом ДТП в Харькове внезапно стало плохо возле суда

Второму участнику смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову вызвали скорую помощь на заседание суда, где проходит слушание ходатайства о переизбрании ему меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, через несколько минут после начала заседания Дронову стало плохо и в суд вызвали «скорую».

Судья Светлана Муратова попросила присутствующих в зале покинуть помещение и объявила перерыв.

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Перед заседанием Дронов заявлял, что уже несколько дней держится без воды и пищи и имеет нервный срыв.

«У меня отторжение пищи, это не голодание. Я не могу ни пить, ни есть», - сказал он.

Дронов также заявил, что ему нужна квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

Сегодня, 13 декабря, Зайцева признала свою вину в совершении ДТП и заявила, что готова понести наказание, назначенное судом. Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Елене Зайцевой до 10 февраля 2018 года.