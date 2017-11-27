Под прокуратурой Одесской области ночевали протестующие (видео)

Накануне вечером там началась акция в поддержку активистов, задержанных после столкновений 18 ноября в городском саду.

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Участники пикета с собой принесли бочки и дрова, обещали - пойдут только после освобождения двух своих товарищей - Сергея Стерненка и Демьяна Ганула, и закрытия уголовных дел против них. Их обвиняют в организации столкновений.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в центре Одессы произошли столкновения между правоохранителями и активистами, протестующими в Городском саду против застройки территории Летнего театра и вырубки в связи с этим более 100 деревьев. В полиции заявили, что в результате столкновений пострадали более 20 правоохранителей, в числе которых начальник регионального главка генерал Головин - ему разбили голову.

23 ноября Приморский райсуд Одессы на два месяца арестовал без права на внесение залога лидера общественной организации «Уличный фронт» Ганула, которому вменяют организацию и участие в массовых беспорядках во время акции протеста в Городском саду. 24 ноября Приморский райсуд вынес решение арестовать на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 600 тыс. грн другого активиста, принимавшего участие в акции, Стерненко. Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов заявил, что готов внести залог за Стерненко.