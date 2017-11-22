Такого вы еще не видели: в Киеве произошло эпическое ДТП, в котором Opel "прокатился" на отбойнике (фото)

12:35, 22 ноября 2017
Происшествия
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Opel Astra заехал на отбойник и, “вопреки законам физики”, не опрокинулся.

Примерно 50-70 метров машина еще проехала по заграждению / фото Ruslan Olefir

В Киеве засняли весьма необычное ДТП. Судя по фото, авария произошла на Голосеевском проспекте. Об этом сообщает портал "Автоцентр".

Opel Astra заехал на отбойник и, “вопреки законам физики”, не опрокинулся: примерно 50-70 метров машина еще проехала по заграждению, после чего “замерла” на месте.

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Очевидно, ДТП произошло без пострадавших, но водитель наверняка был в большом шоке или, как минимум, удивлен.

Как сообщал УНИАН, первый снег в российском Владивостоке застал врасплох автомобилистов.

Фото Ruslan Olefir

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Теги: #ДТП в Киеве#Опель на отбойнике