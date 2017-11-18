Съезжали, как на санках: первый снег в российском Владивостоке застал врасплох автомобилистов (видео)

03:35, 18 ноября 2017
Русский міръ
1918

Автомобили во владивостоке массово скатывались с горок из-за гололедицы.

Иллюстрация / фото twitter.com/Meteorologene

Во российском Владивостоке 17 ноября выпал первый в этом году снег, который парализовал движение в городе. Об этом сообщает "Дождь".

Жители города засняли на видео, как автомобили массово скатываются с горок из-за гололедицы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снегопад в России#Владивосток в снегу#гололедица на дорогах