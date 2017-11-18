Съезжали, как на санках: первый снег в российском Владивостоке застал врасплох автомобилистов (видео)
03:35, 18 ноября 2017Русский міръ
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Автомобили во владивостоке массово скатывались с горок из-за гололедицы.
Иллюстрация / фото twitter.com/Meteorologene
Во российском Владивостоке 17 ноября выпал первый в этом году снег, который парализовал движение в городе. Об этом сообщает "Дождь".
Жители города засняли на видео, как автомобили массово скатываются с горок из-за гололедицы.
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