На Житомирщине полиция и соцслужбы вызволили из голодного и холодного плена троих детей (фото, видео)

На Житомирщине вчера полиция и соцслужбы вызволили из голодного и холодного плена троих детей.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, трех бердичивлян, самому старшему из которых – 8, а самой младшей девочке – 3 года, правоохранители застали в замкнутой хате, проверяя информацию о возможном недосмотре детей.

Выяснилось, что они уже более 2 суток находятся сами в холодном доме, а из еды у них – только миска с кашей и луком.

До Бердичевского отдела полиции обратились работники городской службы по делам детей с сообщением о длительном отсутствии 8-летнего мальчика в школе и возможное неисполнение матерью родительских обязанностей. Следовательно, полицейские вместе с социальными работниками отправились по адресу проживания ребенка.

На месте оказалось, что дом заперт, однако в доме находятся дети.

"Старший мальчик через окно сообщил нам, что мама закрыла их 2 дня назад и ушла, оставив гречневую кашу и порезанную луковицу. И добавил, что они сильно замерзли и хотят кушать, а младшая сестренка постоянно плачет", - рассказал УНИАН инспектор ювенальной превенции Бердичевского отдела полиции Олеся Чубоха.

Полицейским удалось найти 27-летнюю мать и заставить ее вернуться домой.

"В доме царила полная антисанитария и холод, ведь дом отключен от отопления. Чтобы согреть младшую сестренку, старшие мальчики, сами едва одеты, подкладывали ей в постель котят",- сообщили подробности происшествия в полиции.

При таких обстоятельствах детей в возрасте 3, 6 и 8 лет в сопровождении работников службы по делам детей отправили в местную больницу. Медики диагностировали у них переохлаждение и простудные заболевания.

"Дети были грязные, с неприятным запахом, замерзшие и очень голодные", - рассказал УНИАН врач инфекционного отделения Бердичевского ТМО Надежда Шишминцева.

"В первую очередь, мы их отмыли и накормили, а наша медсестра принесла из дома чистую детскую одежду", - добавила она.

Сейчас дети находятся на лечении, мать наведывается к ним вечером и остается на ночь. Утром же она идет по собственных делах.

"Женщина воспитывает детей сама, поэтому состоит на учете в Бердичевском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи как такая, что оказалась в сложных жизненных обстоятельствах", - рассказала УНИАН начальник Бердичевского отдела полиции Ольга Зинченко.

"Однако ранее она в поле зрения полиции не попадала, к административной или уголовной ответственности не привлекалось, спиртным не злоупотребляет. Сообщений о недосмотре детей – также не было. Однако теперь ситуация в этой семье будет находиться под особым нашим контролем", - сказала она.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Полицией поднимается вопрос о лишении матери родительских прав. Также женщине может грозить ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет.