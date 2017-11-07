Кровавое ДТП в Харькове, которое унесло шесть жизней: водитель Volkswagen Touareg заявил, что за ним следят

Подозреваемый в смертельном ДТП с 6 погибшими в Харькове водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов утверждает, что за ним в больнице следили четверо неизвестных людей. Об этом он рассказал на брифинге, передает Эспрессо.TV.

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"Когда я лежал в больнице скорой помощи, то постоянно в коридоре возле меня дежурили четверо неизвестных людей. И они следили за мной даже, когда я выходил подышать свежим воздухом. В то время они кому-то звонили. Это была не полиция", - подчеркнул Дронов.

Сейчас водитель находится в больнице, которая специализируется на лечении сердечно-сосудистых и нервных заболеваний. Туда он попал после больницы скорой помощи им. Мащанінова.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. Тогда сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит кровавые кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!



