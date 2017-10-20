Жуткое ДТП в Харькове: после оглашения вердикта суда Зайцева расплакалась, комментировать услышанное не стала (видео)

Два месяца содержания под стражей без права внесения залога суд назначил Елене Зайцевой, находившейся за рулем Lexus, который врезался в толпу пешеходов в Харькове. Как минимум до 16 декабря девушка пробудет в следственном изоляторе, говорится в сюжете ТСН.

Решение суда Зайцева выслушала стоя без слез, но сразу после оглашения вердикта расплакалась. Комментировать услышанное она не стала. Прокуратура решением вполне довольна, адвокат – нет. Защита ходатайствовала о домашнем аресте, ссылаясь на отсутствие доказательств вины Зайцевой, а также ее плохое состояние здоровья.

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Однако будет ли обжаловать это решение в апелляции, адвокат еще не решила. "Я должна обсудить это со своей клиенткой", - пояснила она.

После избрания меры пресечения в суде началось еще одно заседание, которое касается Зайцевой. Там рассматривают ходатайство об аресте имущества, в частности автомобиля, попавшего в ДТП.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген-Туарег". От полученного удара автомобиль "Лексус" выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. Водители авто остались живы, их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения. В результате ДТП погибло 5 человек, еще 6 госпитализированы.

Следственными органами возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины.

Отметим, что нарушение этой статьи карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.