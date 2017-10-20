Геращенко об аресте Зайцевой: за гибель пяти харьковчан придется отвечать

Елене Зайцевой, устроившей смертельное ДТП в центре Харькова, придется отвечать за гибель людей. Об этом, комментируя решение суда, на своей странице в Facebook написал нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко.

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"Несмотря на опасения многих, суд арестовал Елену Зайцеву на два месяца без права внесения залога", - говорится в его сообщении.

"За гибель 5-ти харьковчан придется отвечать. Украина меняется!" - добавил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в Харькове суд на 2 месяца взял под стражу 20-летнюю Елену Зайцеву, подозреваемую в совершении ДТП с пятью погибшими.

Суд учел доводы представителей прокуратуры и избрал Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

18 октября в Харькове автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген-Туарег". От полученного удара автомобиль "Лексус" выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. Водители авто остались живы, их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения. В результате ДТП погибло 5 человек, еще 6 госпитализированы.