ДТП в Харькове: водитель Volkswagen находится в плохом состоянии

Водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов, который стал участником смертельного ДТП в центре Харькова 18 октября, лечится на стационаре под капельницами и находится в очень плохом состоянии. Защита будет требовать проведения повторного следственного эксперимента, поскольку Дронов не принимал в нем участия. Об этом заявил его адвокат Сергей Перепелица заявил в эксклюзивном комментарии телеканалу "112 Украина".

"Состояние очень плохое. Сейчас он закончил все обследования, но находится на лечении на стационаре под капельницами, медикаментами", – отметил адвокат.

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Он также рассказал о сотрудничестве со следствием.

"Мы уже предоставляли свои первоочередные показания. Готовы участвовать в дальнейших допросах, следственных экспериментах и всех следственных действиях, которые будут необходимы для органа досудебного расследования", – подчеркнул Перепелица.

По словам адвоката, Дронов ехал на зеленый свет.

"Сейчас в связи с тем, что он очень сильно ударился головой, состояние сложное, но он отмечает, что на перекресток выезжал на зеленый свет светофора", – говорит защитник.

Он также сообщил, что Дронов не участвовал в следственном эксперименте на месте ДТП в связи с тем, что находится в больнице.

"В связи с тем, что мой клиент находился в больнице, он не принимал участия в данном следственном эксперименте. И поэтому я считаю, что он является немного субъективным, поэтому мы будем подавать ходатайство, чтобы провести следственный эксперимент с нашим участием", – сказал он.

Адвокат также подтвердил, что готов к изменению статуса подзащитного.

"Конечно, мы готовы отстаивать свою позицию в рамках законодательства, но я считаю, что изменение статуса будет немножко субъективно. Мы готовы к любым изменениям нашего статуса", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, второй участник аварии на улице Сумской в Харькове - водитель автомобиля Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов - находится в больнице и намерен сотрудничать со следствием.