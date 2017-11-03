В центре Харькова облили кислотой Lexus депутата облсовета (фото)

В центре Харькова в ночь на 2 ноября неизвестные злоумышленники нанесли повреждения автомобилю «Lexus». Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковcкой области.

Неизвестные повредили покрытие капота, крыши и дверей автомобиля «Лексус». В полицию обратился владелец автомобиля. По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

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По информации Status Quo, машину облили кислотой, а ее владелец - депутат Харьковского облсовета от партии «Відродження» Альберт Кононенко.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 ноября был убит глава фракции "Блока Петра Порошенко" в Северодонецком горсовете Сергей Самарский. В полиции заявили, что рассматривают несколько версий убийства. Основная – убийство на почве его политической деятельности.