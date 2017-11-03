"Били тупым предметом по голове": появились новые подробности убийства депутата от БПП на Донбассе

Депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского, которого нашли убитым в ночь на пятницу, 3 ноября, били по голове тупым предметом, ударов было несколько. Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко, передает 112 Украина.

"Да. Удар был нанесен тупым предметом. Речь идет не об одном ударе", - сказал он. Варченко также добавил, что в настоящее время существуют три оперативные версии убийства депутата.

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"Три основные версии сейчас прозвучали, которые можем оценивать как оперативные. Не исключается, что это было связано с политической деятельностью Сергея Самарского. Это мог быть разбой, в результате которого он погиб. Также рассматривается версия бизнес-отношений до того, как он начал заниматься политической деятельностью. Ни одна из версий не исключается, но дальше они будут либо подтверждены, либо опровергнуты следственным путем. В пользу той или иной версии будут появляться дополнительные аргументы в виде конкретных доказательств. Основные версии определяются исключительно на основе доказательств. Сейчас мы можем говорить только о рабочих версиях", - добавил он.

Ранее сообщалось, что вечером 2 ноября был убит глава фракции "Блока Петра Порошенко" в Северодонецком горсовете Сергей Самарский.

В полиции заявили, что рассматривают несколько версий убийства. Основная – убийство на почве его политической деятельности.