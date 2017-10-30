Дерзкое нападение на избирательный участок: полиция задержала 24 человек с арсеналом оружия

Полиция задержала 24 человек, подозреваемых в нападении на избирательный участок в селе Майское Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом в Facebook сообщило Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

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"Злоумышленники на семи автомобилях пытались скрыться. Их местонахождение установлено в рамках реализации оперативного плана "Перехват". На посту автомобили были остановлены, а подозреваемые задержаны и доставлены в Синельниковское отделение полиции. Во время осмотра автомобилей обнаружено большое количество оружия", – сказано в сообщении.

Следствие ведется по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, на избирательный участок, где проходило голосование, группа около 20 человек напала около 18.30. По информации правоохранителей, они побили окна, повредили имущество и скрылись на автомобилях, бросив дымовые шашки. В ходе нападения телесные повреждения получили двое полицейских.