В Майском группа неизвестных напала на избирательный участок, пострадали двое полицейских

В Днепропетровской области во время охраны публичной безопасности на местных выборах в объединенных территориальных общин (ОТГ) на одном из избирательных участков пострадали двое сотрудников полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Читайте такжеУбийство депутата в Черкассах: власти обвинили в бандитских методах борьбы

Отмечается, что 29 октября около 18:30 на избирательный участок в с.Майское Синельниковского района Днепропетровской области зашло 15-20 неизвестных лиц, которые избили в помещении окна и повредили имущество.

«После этого злоумышленники бросили дымовые шашки и скрылись на автомобилях. Во время нападения телесные повреждения получили двое сотрудников полиции», - говорится в сообщении.

Сейчас по области объявлен план «Перехват». В главке подчеркнули, что полиция принимает все необходимые меры для задержания подозреваемых. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине в 201 объединенной территориальной общине состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Безопасность на них обеспечивали более 4 тысяч полицейских.