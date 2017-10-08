В Николаеве автобус насмерть сбил двух пешеходов (фото)

В Николаеве водитель автобуса АТАМАН совершил наезд на двух пешеходов, в результате чего они от полученных травм погибли на месте происшествия.

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Как сообщили УНИАН в патрульной полиции города, трагедия произошла 7 октября, в 19.10, на ул. Веселиновской. Отмечается, что супруги переходили проезжую часть в не установленном для перехода месте.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Также в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и микроавтобуса Renault Trafic, в результате которой 4 пассажира госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, авария произошла 7 октября в 11:35 на проспекте Богоявленском.

"В результате столкновения транспортных средств четверо пассажиров маршрутного такси, трое женщин и мужчина в возрасте от 50 до 60 лет, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - отметили в ведомстве.

По данному факту следователями начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства ДТП, назначено проведение соответствующих экспертиз.