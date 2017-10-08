Хотел проскочить на красный: в Киеве посреди ночи столкнулись четыре авто (фото)

В Киеве на пересечении проспекта Бандеры и Оболонского проспекта произошло серьёзное ночное ДТП с пострадавшими. Столкнулись 4 автомобиля - Subaru, Audi, Chevrolet и Mitsubishi, пишет на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.

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"Предварительно, водитель Subaru двигался по проспекту Бандеры в направлении Троещины и хотел "проскочить" на красный. Audi, Chevrolet и Mitsubishi выезжали на проспект в направлении Троещины с Оболонского проспекта", - говорится в сообщении.

В результате произошло столкновение, Subaru отбросило в отбойник. Пострадала девушка-пассажир Subaru.

"Водителя "японца" подозревают в употреблении алкоголя", - пишет dtp.kiev.ua. На месте работают скорая помощь и патрульная полиция.