В военной части задержаны два пьяных офицера, охранявшие склад боеприпасов для ракет "Точка-У" - Матиос

Правоохранители задержали двух охранявших склад боеприпасов для ракет "Точка-У" офицеров в нетрезвом состоянии. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге, передает "112 Украина".

"Хочу сказать одну вещь, которая, наверное, вызовет сенсацию. Вчера в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся ракетные выстрелы для ракет, военной прокуратурой и военной службой правопорядка были обнаружены на месте несения службы два старших офицера, которые находились в состоянии полного алкогольного опьянения. Они охраняли и обеспечивали охрану складов, на которых хранились реактивные выстрелы к ракетам дальнего действия "Точки-У", - сообщил Матиос.

Однако главный военный прокурор не отметил, в какой именно части произошел инцидент.

Читайте такжеДанных о беспилотнике нет, ДРГ не было: Матиос опроверг диверсию в Калиновке

Как сообщал УНИАН, по мнению военной прокуратуры, на момент взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области численность охраны базы не соответствовала уровню ее загруженности.

26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны возле г. Калиновка Винницкой области. Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. События на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.