В Винницкую область для помощи в эвакуации населения выехал сводный отряд житомирской полиции

В Винницкую область выехал сводный отряд житомирской полиции для помощи в эвакуации населения и преодолении последствий детонации боеприпасов на военных складах. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, житомирская полиция оказывает помощь коллегам в проведении эвакуации населения, заботится о публичной безопасности и предотвращает мародерству.

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«Ночью с 26 на 27 сентября личный состав подразделений полиции Житомирской области были подняты по тревоге в связи с чрезвычайным происшествием вблизи г. Калиновки Винницкой области», - отмечают в ведомстве.

Сформирован из 70 полицейских сводный отряд резервных сил отправился в зону бедствия для привлечения к выполнению первоочередных задач по охране публичного порядка, помощи в проведении эвакуации местного населения и охране оставленного людьми имущества.

Как сообщал УНИАН, информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи Калиновки Винницкой области поступило 26 сентября около 22:00. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тыс. людей.