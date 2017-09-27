В Винницкую область для помощи в эвакуации населения выехал сводный отряд житомирской полиции

11:43, 27 сентября 2017
Происшествия
17 0

Сформированный из 70 полицейских сводный отряд резервных сил отправился в зону бедствия.

Житомирская полиция оказывает помощь коллегам в проведении эвакуации населения / фото dsns.gov.ua

В Винницкую область выехал сводный отряд житомирской полиции для помощи в эвакуации населения и преодолении последствий детонации боеприпасов на военных складах. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, житомирская полиция оказывает помощь коллегам в проведении эвакуации населения, заботится о публичной безопасности и предотвращает мародерству.

Читайте такжеСнаряды во дворах и разрушенные дома: фото последствий взрывов на складе в Калиновке

«Ночью с 26 на 27 сентября личный состав подразделений полиции Житомирской области были подняты по тревоге в связи с чрезвычайным происшествием вблизи г. Калиновки Винницкой области», - отмечают в ведомстве.

Сформирован из 70 полицейских сводный отряд резервных сил отправился в зону бедствия для привлечения к выполнению первоочередных задач по охране публичного порядка, помощи в проведении эвакуации местного населения и охране оставленного людьми имущества.

Как сообщал УНИАН, информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи Калиновки Винницкой области поступило 26 сентября около 22:00. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тыс. людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке
Теги: #полиция#Житомир#Взрывы в Калиновке#взрывы на складе боеприпасов