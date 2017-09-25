На Львовщине нашли мертвой 9-летнюю девочку: на теле обнаружили рваные раны

На теле найденной в воскресенье мертвой 9-летней девочки обнаружили сильные повреждения, которые могли быть вызваны укусами животных. Об этом ZAXID.NET сообщили в Каменко-Бугском отделе полиции.

Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти, и появились ли раны от животных после смерти девочки. По крайней мере, результаты предварительного осмотра не выявили следов насильственной смерти, характерных для человека.

Читайте такжеВ Киеве возле ЗАГСа нашли тело человека

"При осмотре обнаружены рваные раны мягких тканей лица. Левая грудная мышца от левого плечевого сустава до левого локтевого сустава отсутствует. На грани здоровой кожи есть многочисленные линейные ссадины, вертикально ориентированные к краю раны", – сообщили в Каменко-Бугском отделе полиции результаты предварительного осмотра.

Сейчас по этому делу назначили экспертизу, которая должна точно установить причины смерти ребенка.

Напомним, 9-летнюю Диану из села Тишиця Каменка-Бугского района нашли мертвой в воскресенье, 24 сентября, утром. Девочка пропала в субботу после 18:00. Правоохранители искали ее в течение ночи и нашли только утром на следующий день в яме недалеко от села.