На Львовщине в овраге нашли мертвой 9-летнюю девочку

Во Львовской области 9-летнюю девочку, разыскиваемую со вчерашнего вечера, сегодня нашли мертвой в овраге возле села, где она проживала.

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, 23 сентября в Каменка-Бугский отдел полиции обратилась жительница одного из сел района, которая сообщила, что около 18.00 ушла из дома и исчезла ее 9-летняя дочь.

К поискам школьницы привлекались работники полиции, спасатели, местные жители.

По словам пресс-секретаря, сегодня, 24 сентября, ребенок был найден мертвым в овраге возле села. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства гибели девочки.

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Как сообщил координатор общественной организации «Варта 1», депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, «по состоянию на 12.00 24 сентября, найдено тело девочки без признаков жизни. Девочку нашли в лесу, тело находилось в яме глубиной более двух метров. Причина смерти неизвестна».

Девочка воспитывалась в многодетной семье.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области полиция "взялась" за отца ребенка, которого родила 12-летняя девочка.