Хотя у многих туристов Греция ассоциируется в первую очередь с пляжным летним отдыхом, на самом деле эта южная европейская страна также отлично подходит и для осенних путешествий. В это время года там уже не так жарко, как летом, цены постепенно снижаются, а толпы – рассасываются.

Однако планируя осенние греческие каникулы, легко можно допустить несколько досадных ошибок, которые способны испортить весь отдых.

Туристические эксперты Travel Off Path рассказали о четырех важных моментах, которые следует учитывать, чтобы минимизировать расходы, получить максимально яркие впечатления от Греции и, самое главное, обеспечить себе гладкий маршрут.

1. Комбинируйте острова для более низких цен. Эксперты отмечают, что среди путешественников распространено заблуждение, что греческие острова изначально дорогие, но лишь на некоторых из них – например, на Миконосе, Санторини, Паросе и Лосе – цены невероятно высоки. Большинство из тех, кто впервые приезжает в Грецию, совершают ошибку, посещая Санторини и Миконос за один раз, а потом сокрушаются по поводу счета. Вместо того, чтобы посещать только дорогие, переполненные туристами острова, почему бы не выбрать менее известные жемчужины поблизости, чтобы компенсировать расходы?

2. Не все острова подходят для пляжного отдыха. И это уж точно не Санторини или Хиос – виды на море там могут касаться очень привлекательными, однако на деле местные пляжи слишком суровы для купания. Вместо этого эксперты советуют любителям осеннего пляжного отдыха отправиться на остров Крит.

3. Остерегайтесь заоблачных цен на роуминг. Некоторые греческие острова находятся в опасной близости от Турции, а потому стоит внимательно следить на тем, чтобы вам мобильные не переключился на дорогостоящий турецкий роуминг. В частности, такие неприятности могут ждать туристов на островах Кастелоризо, Кос и Родос.

4. В низкий сезон все закрывается. Эксперты советуют успеть заскочить на греческие острова до ноября. Даже до таких популярных островов как Санторини, Миконос или Наксос вне сезона практически не ходят круизные катера, а большинство местных отелей и ресторанов не работают.

