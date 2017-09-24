На Киевщине в результате разрыва гранаты погиб военнослужащий, еще трое человек ранены

В Киевской области погиб украинский военнослужащий после того, как в его руках взорвалась граната. Еще три человека госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области, инцидент произошел поздно вечером в субботу, 23 сентября, в пгт Ворзель Ирпенского региона возле одного из местных магазинов, где отдыхала группа молодых людей, в том числе и военнослужащие.

Отмечается, что граната взорвалась в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом.

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«Вчера, 23 сентября, около 23.20 возле одного из магазинов в пгт Ворзель Ирпенского региона отдыхала компания молодых людей. Среди них были военнослужащие, находившиеся вне службы в форменной одежде с гранатой. В результате неосторожного обращения с взрывным предметом, один из военных погиб. Еще трое мужчин, двое из которых военнослужащие, госпитализированы в больницу с различными телесными повреждениями», - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагедии.