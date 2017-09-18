В Одессе проверят все школы, детские сады и больницы после трагедии в лагере

В Одессе мэрия поручила структурным подразделениям вместе с ГосЧС проверить учреждения массового скопления людей на предмет пожарной безопасности. Решение было принято после инцидента в детском лагере. Об этом в ходе аппаратного совещания в муниципалитете сообщил вице-мэр Олесь Янчук, передает "Думская".

Он отметил, что трагедия, которая произошла в лагере "Виктория", не должна повториться.

"Мы все несем моральную ответственность, но есть лица, которые должны ответить перед законом. В настоящее время взяты под стражу директор "Виктории" и лицо, отвечавшее за пожарную безопасность, ушла в отставку директор департамента образования и науки, отстранен от выполнения обязанностей руководитель Киевской райадминистрации", - сказал он.

По словам вице-мэра, проверки будут проведены, в первую очередь, в детских садах, кружках детского творчества, больницах и поликлиниках.

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Напомним, что в ночь на 16 сентября в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Дети выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня. Сообщалось, что в лагере находилось 42 ребенка, трое из них погибли, двое госпитализированы.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря. Мера пресечения будет избрана судом.

В Одессе около 17:00 16 сентября 2017 года в здании мэрии на Думскую площадь пришли родители детей, активисты и оппозиционеры с требованием организовать встречу с мэром Трухановым и его заместителем. Люди несколько раз пытались штурмовать здание мэрии.

После трагедии мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить учебные заведения и детские учреждения столицы на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.