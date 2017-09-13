"После таких травм никто не заговорит": бывший муж пострадавшей от взрыва на Бессарабке рассказал о ее состоянии (видео)

На данный момент остается угроза потери зрения и ампутации ноги пострадавшей в результате взрыва авто на Бессарабке Наталье. Об этом в интервью ТСН рассказал ее бывший муж Сергей Кошель.

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На данный момент женщина пришла в сознание, но говорить не может, поскольку, по словам Кошеля, после таких травм "никто не заговорит".

"После таких травм 90% людей просто погибает на месте. Она осталась жива. По словам врачей, у нее 30-40% ожогов тела. От первой степени и до третей. Я уже не могу эти цифры гарантировать. Но это сейчас не стоит в приоритете. Сейчас стоит в приоритете: либо сохранять органы и как это делать", - рассказал ее бывший муж.

Ранее СМИ сообщали, что женщина, которая пострадала от взрыва на Бессарабке, является всемирно известной моделью, которая была лицом Dior.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве возле Бессарабского рынка произошел взрыв легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек.

В полиции Киева сообщили, что женщине, которая пострадала в результате взрыва, оторвало ногу. Правоохранители расследуют инцидент по статье "умышленное убийство".