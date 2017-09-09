Взрыв авто в центре Киева: стало известно о состоянии пострадавшей модели

У всемирно известной модели, пострадавшей во время взрыва авто в центре Киева, больше всего травмированы конечности и глаза.

Об этом рассказал врач 17 столичной больницы Дмитрий Мясников, передает Depo.ua.

"Есть травмы глаз, конечностей. Я думаю, это наиболее тяжелые травмы", - говорит врач.

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По его словам, пострадавшая находится в реанимационном отделении, где ей проводят интенсивную терапию. Сегодня должна состояться консультация врачей с участием специалистов из городского ожогового центра и ангиохирурга.

"Пока нет возможности оценивать шансы", - подытожил врач.

24 канал, ссылаясь на собственные источники, сообщал, что в автомобиле Тимура Махаури, которого взорвали на Бессарабской площади возле "Арена Сити" в Киеве, вероятно, была модель Наталья Кошель.

Ранее СМИ сообщали, что женщина, которая пострадала от взрыва на Бессарабке, является всемирно известной моделью, которая была лицом Dior.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве возле Бессарабского рынка произошел взрыв легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек.

В полиции Киева сообщили, что женщине, которая пострадала в результате взрыва, оторвало ногу. Правоохранители расследуют инцидент по статье "умышленное убийство".