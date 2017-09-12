Врачи рассказали о состоянии модели, пострадавшей в результате взрыва на Бессарабке

Журналисты узнали, что пострадавшая в результате взрыва авто на Бессарабке модель - 32-летняя Наталья Кошель. А ребенок, сидевший на заднем сиденье машины, — семилетняя дочь Натальи от первого брака, передают Факты.

Девочка практически не пострадала, не считая сильного шока, нескольких ожогов и диффузии легких. Наталья находится в реанимации.

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"У нее минно-взрывная травма, серьезные повреждения глаз, травмы конечностей", - рассказал врач Киевской городской клинической больницы № 17 Дмитрий Мясников. - До поздней ночи пострадавшую оперировали сразу три бригады врачей. На данный момент ей проводится интенсивная терапия. Мы планируем провести консультацию с участием врачей-комбустиологов городского ожогового центра и ангиохирурга, после чего будет проведена еще одна операция".

Вчера главный врач 17-й больницы Николай Демин сообщил, что состояние женщины по-прежнему стабильно тяжелое, однако ампутацию ноги ей пока не сделали.

Ранее СМИ сообщали, что женщина, которая пострадала от взрыва на Бессарабке, является всемирно известной моделью, которая была лицом Dior.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве возле Бессарабского рынка произошел взрыв легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек.

В полиции Киева сообщили, что женщине, которая пострадала в результате взрыва, оторвало ногу. Правоохранители расследуют инцидент по статье "умышленное убийство".