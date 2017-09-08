В центре Киева взорвалось авто (фото, видео)

18:30, 08 сентября 2017
Происшествия
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обновлено

В столице взорвался автомобиль, пострадала женщина, которая находилась за рулем.

Авто взорвалось в центре столицы / Фото очевидца Мирославы Наумчук

Возле Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

«В центре взорвался автомобиль», - сказала она.

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Блищик отметила, что более подробная информация будет позже, поскольку автомобиль взорвался несколько минут назад.

В то же время в эфире телеканала «112 Украина» сообщили, что в результате взрыва пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля. Свидетели рассказывают, что взрыв был мощной силы.

По словам одного из очевидцев, в машине находилась женщина и еще один взрослый человек. "Когда женщину вытащили из машины, она спрашивала, где ее ребенок", - сказал очевидец взрыва.

Фото очевидца Мирославы Наумчук
Фото очевидца Мирославы Наумчук

© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© фото очeвидца Мирославы Наумчук, УНИАН
© фото очeвидца Мирославы Наумчук, УНИАН
© фото очeвидца Мирославы Наумчук, УНИАН
© фото очeвидца Мирославы Наумчук, УНИАН
© фото очeвидца Мирославы Наумчук, УНИАН
© фото очeвидца Мирославы Наумчук, УНИАН
© фото очeвидца Мирославы Наумчук, УНИАН
© фото очeвидца Мирославы Наумчук, УНИАН
© фото очeвидца Мирославы Наумчук, УНИАН
© фото очeвидца Мирославы Наумчук, УНИАН
© фото очeвидца Мирославы Наумчук, УНИАН
© фото очeвидца Мирославы Наумчук, УНИАН
© фото очeвидца Мирославы Наумчук, УНИАН
© фото очeвидца Мирославы Наумчук, УНИАН
© фото очeвидца Мирославы Наумчук, УНИАН
© фото очeвидца Мирославы Наумчук, УНИАН
 
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Теги: #взрыв авто в Киеве#в Киеве взорвалось авто