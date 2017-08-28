Полиция проводит следственные действия с Шуфричем-младшим, который сбил пешехода

Следователь Национальной полиции Украины проводит следственные действия с Нестором Шуфричем-младшим, который 26 августа в центре Киева совершил наезд на пешехода. Об этом УНИАН сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции Украины в Киеве Оксана Блищик.

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По ее словам, деталей сообщить она не может, поскольку следователь не разглашает эту информацию.

«Я только знаю, что проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ч 2. ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины», - сказала она.

Она напомнила, что ст. 286 УК предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. А ч.2 этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, если они (тяжкие последствия нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на ул. Шота Руставели в Киеве сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода. Потерпевшего с многочисленными травмами госпитализировали.

В пресс-службе политика утверждали, что автомобиль Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища - рэп-исполнителя.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли загранпаспорт.

По последним сообщениям СМИ, пострадавший в ДТП 31-летний мужчина находится в реанимации Киевской городской клинической больницы № 17 без сознания. Вчера в клинику прибыли израильские медики, которые будут лечить его вместе с украинскими врачами.