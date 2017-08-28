ДТП с сыном Шуфрича: нардеп впервые прокомментировал инцидент, из-за которого прервал отпуск

Депутат Нестор Шуфрич впервые прокомментировал ДТП с участием его сына. Политик был в отпуске, но после информации о дорожно-транспортном происшествии прервал его и вернулся в Киев, передает "Главком".

"Срочно прилетел в Киев. Переговорил с израильскими врачами. Есть надежда на спасение Алексея (пострадавшего в ДТП, - Ред.). Дай Бог ему здоровья и сил. Сейчас готовим его к перевозке из государственной больницы в частную клинику. Даст Бог, наши врачи и израильские специалисты его спасут. Это главное. Все остальное – второстепенное", - заявил Шуфрич-старший.

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Как сообщал УНИАН, 26 августа на ул. Шота Руставели в Киеве сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода, травмировав последнего. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

В пресс-службе политика утверждали, что автомобиль Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли заграничный паспорт.

Также в сети появилось видео с места ДТП с участием Шуфрича-младшего:

По последним сообщениям СМИ, пострадавший в ДТП находится в реанимации без сознания.